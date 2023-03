Folkeafstemning om et klimaneutralt Berlin i 2030 slår fejl

En folkeafstemning i Berlin, som ville have forpligtet den tyske hovedstad til at blive klimaneutral i 2030, er slået fejl.

Det oplyser byens borgmester, Franziska Giffey.

Det skyldes især, at valgdeltagelse ikke var stor. Optællingen viser, at et lille flertal - men ikke nok - støttede det ambitiøse klimamål.

Det krævede, at mindst 25 procent af de stemmeberettigede støttede forslaget, og det var forslagsstillerne fra gruppen Klimaneustart langt fra.

Derfor vil byen fastholde et mål om at være CO2-neutral i 2045 ligesom det øvrige Tyskland.

Var forslaget blevet vedtaget, ville Berlin have været en af de få byer i Europa med et bindende mål om at blive CO2-neutral i løbet af syv år.

Det ville have krævet store investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.

København har haft et mål om at være klimaneutral i 2025, men det har man måttet opgive og udsætte til senere.

- Vi når desværre ikke at blive helt CO2-neutrale inden udgangen af 2025, som det ser ud nu. Det ser ud til, at vi når 80 procent af vejen, så vi er nået rigtigt langt, sagde overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) til mediet Altinget i august sidste år.

/ritzau/dpa