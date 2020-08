Folkemængde i Beirut beder Macron om hjælp til at vælte ledere

Frankrigs præsident på besøg i Libanon slår fast, at han vil garantere, at fransk hjælp ikke går til korrupte.

En folkemængde i det katastroferamte Beirut beder den besøgende franske præsident, Emmanuel Macron, om at hjælpe med at fjerne den politiske ledelse i Libanon.

Ifølge Reuters siger han til de forsamlede, at han vil garantere for, at den franske hjælp til Beirut ikke går til de forkerte.

- Jeg kan garantere jer dette: Hjælp vil ikke falde i hænder på korrupte, sagde han til den demonstrerende menneskegruppe.

- Jeg vil tale med alle politiske kræfter og bede dem om en ny pagt. Jeg er her i dag for at foreslå dem en ny politisk pagt, lover han.

Imens lyder der råb fra folkemængden om at gøre en ende på "regimet".

Da Macron tidligere på dagen ankom til Beirut, hvor et lager med 2750 ton kunstgødning eksploderede tirsdag med store ødelæggelser til følge og mindst 135 døde, skrev han i et tweet: "Libanon står ikke alene".

Men han føjede til, at Libanon vil "fortsætte med at synke", hvis ikke der hastigt gennemføres reformer.

Inden den katastrofale eksplosion hang landets økonomi i laser. Der har siden oktober sidste år været store demonstrationer mod Libanons politiske ledelse, der beskyldes for at være gennemkorrupt.

Skaderne på den libanesiske hovedstad ventes at løbe op i mange milliarder kroner.

Macron har under sit besøg i Libanon besøgt havnen, hvor lageret med de 2750 ton kunstgødning eksploderede tirsdag med kolossal kraft. Her kunne han se et 140 meter bredt krater, som i mellemtiden er fyldt op med havvand.

Han er den første statsleder, som besøger Libanon.

Libanon blev efter Første Verdenskrig med det osmanniske riges sammenbrud et fransk mandatområde. Der er stadig tætte politiske og kulturelle bånd mellem Libanon og Frankrig.

