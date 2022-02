Ruslands præsident, Vladimir Putin, gik mandag aften live på russisk stats-tv sammen med separatistlederne fra de to østukrainske udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk. Her underskrev de to aftaler - en, hvor Rusland anerkender de to regioner som selvstændige stater, og en om et militært forsvar af separatistområderne.

