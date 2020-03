Folkevognsfabrikkerne i Europa lukker produktionen

For at modgå coronavirus stopper folkevognsfabrikkerne produktionen, siger virksomhedsråd.

Folkevognsfabrikkernes virksomhedsråd siger, at det er blevet besluttet at suspendere produktionen, og at det vil blive meddelt senere tirsdag

Det skriver Reuters.

Sidste skiftehold tager over fredag. Det sker for at begrænse smitten med coronavirus.

Ifølge AFP er det de fleste af folkevognsfabrikkerne i Europa, som vil holde lukket i"to til tre uger".

/ritzau/