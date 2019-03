Forældre der skylder børnebidrag får flyveforbud i Australien

Den australske regering skriver, at 1067 forældre har fået at forbud om at rejse ud af landet.

Forældre i Australien, der skylder børnebidrag, har nu fået et forbud mod at rejse ud af landet.

Det skriver den australske regering på sin hjemmeside.

Det drejer sig om 1067 forældre, der har skyldt børnebidrag i mere end seks måneder.

Derfor får de en såkaldt DPO, der er betegnelsen for rejseforbuddet, siger den australske minister Michael Keenan.

- At betale børnebidrag er ikke et valg, men en moralsk og lovpligtig forpligtigelse, siger han ifølge regeringens hjemmeside.

- Dem, som viger udenom deres ansvar, berøver sine børn for et bedre liv. Regeringens besked er tydelig: Hvis du har råd til at rejse udenlands, har du også råd til at betale børnebidrag, siger Michael Keenan.

Sidste år samlede den australske regering 70 millioner kroner ind i tidsrummet 1. juli til 31. december.

Regeringen kan kun udstede et rejseforbud, hvis de har gjort alle andre mulige forsøg på at inddrage pengene.

En forælder fra staten Victoria betalte først sin gæld på 865.000 kroner, efter at hun havde fået et rejseforbud i 2018.

- Dette viser bare, at mange af forældrene har midlerne til at betale, men undgår det bevidst, siger Michael Keenan.

/ritzau/