Forældre holdes til ansvar for skoleskyderi og får lang fængselsstraf

Forældreparret til Ethan Crumbley, der i 2021 skød og dræbte fire elever på Oxford High School nær Detroit, får en dom på 10 til 15 års fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Jennifer og James Crumbley er USA's første forældrepar til et barn, der har begået et skoleskyderi, til at blive dømt for barnets gerninger.

Flere af familierne til ofrene ved Oxford High School talte til forældreparret før domsafsigelsen og sagde, at børnenes blod var på deres hænder.

De blev kendte skyldig i manddrab i henholdsvis februar og marts i år, da de kort før skoleskyderiet havde købt et semiautomatisk håndvåben i julegave til sønnen.

Igennem forældrenes retssager tidligere i år er de begge blevet anklaget for at ignorere, at deres søn havde mentale problemer.

Jennifer Crumbley havde desuden haft sønnen med på en skydebane kort efter købet af våbnet.

Begge forældre har tidligere nægtet sig skyldig og forsikrede i dag endnu en gang, at de aldrig kunne have forstillet sig, at sønnen ville gøre, hvad han gjorde.

Men dommeren lagde vægt på, at forældreparret ikke gjorde nok for at undgå skoleskyderiet.

- Forældre er ikke forventet at være synske. Men de her domme handler ikke om dårlig opdragelse.

- De her domme bekræfter gentagne handlinger, samt undladte handlinger, der kunne have standset det løbske tog, sagde dommer Cheryl Matthews, der afsagde dommen.

Begge forældre for har allerede siddet fængslet i 28 måneder, som gælder for en del af dommen.

Dommen på 10 til 15 år betyder, at forældreparret efter at have afsonet ti år kan søge om prøveløsladelse. Hvis de får afslag på den, kan de maksimalt afsone 15 år i alt, skriver nyhedsbureauet AP.

Deres søn Ethan, der var 15, da han begik skoleskyderiet, afsoner en livstidsdom, som han fik i 2021.

