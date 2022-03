Forældre til transkønnede børn samler penge ind: Hjælp os med at flygte fra Texas

Personer, der ufrivilligt må forlade deres hjem er allerede i manges tanker herhjemme på grund af krigen i Ukraine. På den anden side af Atlanten ser en anden gruppe mennesker også ud til at være på flugt - ikke fra krig, men fra delstaten Texas. Forældre til transkønnede børn i delstaten er begyndt at indsamle penge gennem den populære hjemmesside GoFundMe, hvis navn løst kan oversættes til ”Kom og finansier mig”, for at få råd til at flytte deres familie ud af staten.

I slutningen af februar har delstatens republikanske guvernør, Greg Abbott, givet børneforsorgsmyndigheder besked på, at de skal efterforske forældre til transkønnede børn for børnemishandling. Initiativet er stadig under behandling, men delstatens største børnehospital har allerede sat hormonbehandlinger for transkønnede børn i bero, og forældre frygter allerede for deres familie, og for deres transkønnedes børns sikkerhed og velbefindende.