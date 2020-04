Forbedret lockdown-luft forhindrer 11.300 dødsfald i Europa

Analysechef sammenligner stort fald i luftforureningen med, at alle i Europa stopper med at ryge i en måned.

Europæiske lande har under coronalockdown oplevet 11.300 færre dødsfald i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Det sker, fordi der er sket et kraftigt fald i luftforureningen, fordi hundreder af millioner af mennesker har opholdt sig hjemme den seneste måned.

Det viser et nyt studie offentliggjort torsdag.

- Du kan sammenligne det med, at alle i Europa stopper med at ryge i en måned, siger analysechef Lauri Myllyvirta fra det finske Centre for Research on Energy and Clean Air, der står bag undersøgelsen.

- Vores analyse understreger de enorme fordele for folkesundheden og livskvaliteten, der kan opnås ved at reducere fossile brændstoffer på en vedvarende og bæredygtig måde, tilføjer han.

Fordelene i Tyskland, Storbritannien og Italien overstiger det, der svarer til flere end 1500 for tidlige dødsfald i hvert land.

/ritzau/Reuters