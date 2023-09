Forbrugerpriserne i Argentina er steget 124 procent på et år

Inflationsraten i Argentina nåede 12,4 procent i august, hvilket repræsenterer den største månedlige stigning i tre årtier.

Det oplyser landets statistikmyndighed, Indec, onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forbrugerpriserne er dermed steget 124 procent i løbet af det seneste år - 80,2 procent siden januar.

Det er desuden første gang siden april 2022, at Argentina har ramt en tocifret inflationsrate.

- Der er ingenting - ingen penge at spare op. Vi lever fra dag til dag, siger læreren Karina Sablich til AFP.

Offentliggørelsen kommer, efter at regeringen i august devaluerede landets valuta med 20 procent, hvilket yderligere har bidraget til inflationen.

At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer.

Det sker typisk for at forbedre konkurrenceevnen for landets virksomheder, hvis varer dermed bliver billigere i udlandet og på den måde sparker gang i eksporten.

Devalueringen har dog ifølge nyhedsbureauet Reuters skabt frygt for en økonomisk krise i stil med de kaotiske perioder i landet i 1989-1990 og 2001-2002.

Den argentinske økonomiminister, Sergio Massa, der stiller op som kandidat til præsidentvalget i næste måned, sagde i sidste uge, at august var den "værste måned i de seneste 25 år".

Argentina har i flere år kæmpet med en inflation, der har været ude af kontrol.

Argentinas bruttonationalprodukt (bnp) ventes ifølge Reuters at falde med 2,3 procent i 2023. Det er værst blandt G20-lande.

Ifølge en prognose fra centralbanken ventes Argentinas årlige inflation at nå 169,3 procent i december.

Massa er præsidentkandidat fra regeringspartiet. Meningsmålingerne viser, at han står side om side med oppositionskandidaten Patricia Bullrich og den tidligere sikkerhedsminister, den ultraliberale outsider Javier Milei.

/ritzau/