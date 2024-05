Forbudt naziparole udløser bøde til tysk højrefløjsprofil

Den tyske politiker Björn Höcke fra højrefløjspartiet Alternative für Deutschland (AfD) er tirsdag blevet idømt en bøde for at sige "Alles für Deutschland" - alt for Tyskland - under en tale i 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Höcke idømmes en bøde på 13.000 euro af en regional domstol i byen Halle.

Beløbet svarer til cirka 100.000 kroner.

"Alles für Deutschland" var en parole, som blev anvendt af det tyske nazipartis paramilitære underorganisation Sturmabteilung (SA), der spillede en vigtig rolle, da Adolf Hitler kom til magten i 1930'erne.

Parolen er i dag ulovlig i Tyskland. Det samme gælder andre nazistiske paroler og symboler. Det er også ulovligt at heile.

52-årige Höcke er leder af Alternative für Deutschland i delstaten Thüringen.

Han har erklæret, at han går efter at blive ministerpræsident i delstaten, når der er delstatsvalg til september.

Höcke, der er tidligere historielærer, hævder ikke at have vidst, at vendingen blev brugt af nazisterne. Men anklagemyndigheden mente, at Höcke fuldt ud kendte ordenes "oprindelse og betydning", da han sagde dem.

Samme opfattelse har domstolen i Halle, der ligger i det østlige Tyskland, tilsyneladende.

Anklagerne i sagen ville ifølge nyhedsbureauet AFP have politikeren idømt seks måneders betinget fængsel. Desuden argumenterede de for, at han skulle betale 10.000 euro - 75.000 kroner - til en velgørende organisation.

Da Höcke blev idømt en bøde og ikke en fængselsstraf, ventes dommen ifølge AFP ikke at kunne true hans kandidatur ved det kommende valg.

Sagen om Björn Höcke kommer i kølvandet på en række andre kontroversielle sager, der sættes i forbindelse med Alternative für Deutschland.

Blandt andet mistænkes en ansat hos et AfD-medlem af EU-Parlamentet for at have spioneret for Kina.

Den tyske efterretningstjeneste har stemplet AfD i Thüringen, hvor Höcke er formand, for at være en ekstremistisk organisation. Det samme gælder partiets afdelinger i Sachsen og Sachsen-Anhalt.

