Ford lover at have 50.000 respiratorer klar om 100 dage

Ford og General Electric garanterer at levere 50.000 respiratorer til behandling af patienter med Covid-19.

Ford Motor Company vil i løbet af 100 dage fremstille 50.000 respiratorer til behandling af Covid-19-patienter i USA. Det oplyser den amerikanske bilfabrikant mandag.

Lungemaskinerne vil blive fremstillet i samarbejde med General Electrics enhed for medicinsk udstyr (GE).

Produktionen sættes i gang den 20. april og vil foregå næsten døgnet rundt med 500 ansatte fordelt på treholdsskift, oplyser Ford.

Ford og GE forventer efter de 100 dage at nå en produktionskapacitet på 30.000 respiratorer om måneden. Det vil sige i begyndelsen af juli.

De to selskaber meddelte i sidste uge, at de vil samarbejde om at accelerere produktion af respiratorer, der efterspørges af mange hospitaler til behandling af de patienter, som ikke selv er i stand til at trække vejret på grund af virussygdommen.

/ritzau/Reuters