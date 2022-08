Ford skal betale milliarderstatning efter ulykke i 2014

Den amerikanske bilgigant Ford skal betale 1,7 milliarder dollar i erstatning i en sag, der centrerer sig om en dødelig ulykke i 2014.

Det skriver flere amerikanske medier - herunder nyhedsbureauet AP.

Beløbet svarer til godt 12,5 milliarder kroner.

Sagen har udspillet sig i årevis i retssystemet i delstaten Georgia. Ifølge nyhedsmediet Bloomberg er det en af de største erstatningssager i USA i år.

Det er børnene til et ægtepar, der mistede livet i 2014, der har stået bag sagsanlægget mod den amerikanske bilgigant.

I ulykken rullede ægteparret, Melvin Hill og Voncile Hill, om på taget af deres pickup af typen Ford F-250. Taget kollapsede, og de blev begge dræbt.

Ifølge sagsøgernes advokater har tagene på flere Ford-biler været "fejlbehæftet på en farlig måde". Det siger advokat James Butler Jr., der repræsenterer ægteparrets børn, Kim Hill og Adam Hill.

- Jeg plejede at købe Ford-biler, siger advokaten søndag.

- Men jeg troede ikke, at der var nogen, der ville sælge en bil med så svag en tagkonstruktion. Den her tingest er fuldstændig ligegyldig i tilfælde af en ulykke. Man kunne lige så godt køre i en cabriolet, siger han ifølge AP.

Beskyldningerne mod bilproducenten har blandt andet lydt "at Ford og dens ingeniører med overlæg har handlet uansvarligt med en bevidst ligegyldighed over for sikkerheden for de folk, der kører bilerne".

Ifølge forsvarsadvokat Paul Malek er det "ganske enkelt ikke tilfældet".

Advokaterne for sagsøgerne har til sagens formål samlet beviser om næsten 80 trafikulykker, der involverer tag, der kollapser.

Det oplyser advokat Gerald Davidson, der samarbejder med James Butler Jr.

- Flere dødsfald og alvorlige kvæstelser er garanteret, fordi der er millioner af den her type biler på vejene, siger han i en udtalelse.

I Georgia går 75 procent af beløbet i en erstatningssag til staten, skriver Bloomberg. Resten deles mellem sagsøgerne og advokaterne.

/ritzau/