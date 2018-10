Ford står ikke alene med sine anklager

* 51-årige Christine Blasey Ford anklager Brett Kavanaugh for et voldtægtsforsøg ved en fest, da hun var 15 år, og han var 17. På det tidspunkt gik de begge i high school i Maryland.

* 53-årige Deborah Ramirez anklager Kavanaugh for at have presset sin penis op i ansigtet på hende og for at have tvunget hende til at tage på ham i forbindelse med en fest for studerende på universitetet Yale i 1980'erne.

* 55-årige Julie Swetnick hævder, at Kavanaugh drak store mængder alkohol og havde en aggressiv seksuel opførsel ved fester i Maryland. Hun anklager ham blandt andet for at have "stået i kø" til gruppevoldtægter i 80'erne.

Kilder: Reuters, The New York Times.

/ritzau/