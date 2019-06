Efter hård kritik fra brexitstemte politikere vil den førende brexitforhandler Olly Robbins forlade jobbet.

Den førende brexitforhandler Olly Robbins vil forlade sin rolle, når der udpeges en ny premierminister.

Det skriver det britiske medie The Sunday Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Robbins har mødt kritik fra de britiske parlamentsmedlemmer, der stemte for et brexit, for at have hjulpet Theresa May med at forhandle en brexitaftale med EU.

En anonym kilde siger til Reuters, at Robbins vil forlade stillingen, når han har briefet den kommende nye premierminister.

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson er favorit til at blive Det Konservative Partis nye formand og dermed Storbritanniens nye premierminister.

Nærmeste rival til posten er den nuværende britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt.

Storbritanniens afgående premierminister, Theresa May, valgte at trække sig, efter at hun ikke kunne få opbakning i parlamentet til den brexitaftale, hun forhandlede på plads med EU.

Ud over udskiftningen af Robbins står den nuværende kabinetsminister, Mark Sedwill, til at miste sit job og i stedet blive Storbritanniens nye ambassadør i Washington, såfremt Johnson bliver premierminister.

Det skriver den britiske avis Mail on Sunday ifølge Reuters.

Brexit er blevet udskudt til 31. oktober.

/ritzau/