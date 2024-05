Forenede Arabiske Emirater afviser Netanyahus Gaza-forslag

De Forenede Arabiske Emirater tager afstand fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahus, invitation "til at deltage i den civile administration af Gaza."

Det fremgår af et opslag på det sociale medie X fra De Forenede Arabiske Emiraters udenrigsminister, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra den emiratarabiske udenrigsminister lyder det, at Netanyahu "ikke har nogen legitim autoritet", til at bede nogen om at spille en bestemt rolle i Gaza.

Det var natten til fredag dansk tid, at den israelske premierminister i et interview i det amerikanske tv-show "Dr. Phil Primetime", udtalte sig om, hvordan Gazastriben i hans øjne fremover kan blive styret.

Ifølge Netanyahu vil der blive brug for en form for civil regering i Gazastriben, potentielt med hjælp fra De Forenede Arabiske Emirater og "andre, der ønsker stabilitet", sagde han.

