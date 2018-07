Forgiftet britisk par ramt af samme gift som Skripal

Britisk politi siger, at to forgiftede personer er ramt af samme gift, som blev brugt mod russisk eksspion.

Britisk anti-terrorpoliti siger ifølge Reuters, at to forgiftede personer er ramt af samme gift, som blev brugt mod den russiske eksspion Sergej Skripal.

Der er tale om giften Novichok, der er udviklet i Rusland.

De to personer - et par i 40'erne - blev fundet i Amesbury, der ligger i det sydlige England nær Salisbury, hvor Sergej Skripal og hans datter var ofre for et attentat tidligere i år.

Politiet fortæller i samme ombæring, at der intet er i de tos baggrund, der indikerer, at de kunne være mål for et attentat.

Det vides ikke, hvordan de to, der er kritisk tilstand, er kommet i kontakt med den russiske nervegift.

/ritzau/