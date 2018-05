Forgiftet eks-spion forlader hospital efter 75 dage

Dette er en fantastisk nyhed, siger hospitalsdirektør i Salisbury, hvor russer har været indlagt efter angreb.

Eks-spionen Sergej Skripal, der i foråret blev udsat for nervegift i byen Salisbury, er blevet udskrevet. Det oplyser det britiske sygehusvæsen.

Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk i Salisbury 4. marts. Datteren blev udskrevet fra hospitalet i sidste måned.

- Det er en fantastisk nyhed, at Sergej Skripal har det godt nok til at kunne forlade Salisburys distriktshospital, lyder det fra hospitalets leder, Cara Charles-Barks.

Den britiske regering har anklaget Rusland for at stå bag angrebet med nervegiften. Det antages, at giften, der blev brugt, er udviklet af det russiske militær.

Som udløber af sagen har europæiske lande og USA udvist over 100 russiske diplomater.

Rusland nægter ethvert kendskab til sagen.

Den 66-årige russer er tidligere efterretningsmand i den militære russiske efterretningstjeneste. Her blev han afsløret som dobbeltspion for USA og Storbritannien og idømt 13 års fængsel.

Han kom til Storbritannien i 2010 efter en spionudveksling mellem USA og Rusland.

/ritzau/Reuters