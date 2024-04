Forhøjet vandstand giver øget skibspassage i Panamakanalen

Flere skibe kan fra maj måned igen sejle gennem Panamakanalen, hvor aktiviteten på det seneste har været nedjusteret som følge af tørke og dermed lavere vandstand.

Det har driftsansvarlige for kanalen oplyst mandag lokal tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

24 skibe skal efter planen dagligt kunne sejle igennem kanalen mellem 7. og 15. maj. Herefter bliver antallet øget til 31 med start 16. maj.

Fra 1. juni kan 32 skibe dagligt krydse kanalen.

Artiklen fortsætter under annoncen

For blot et par dage siden blev planer om et "tørt alternativ" til kanalen præsenteret.

Kanalen står normalvis for omkring seks procent af den globale skibsfragt.

Tørke forsaget af klimaforandringer og vejrfænomenet El Niño har dog tvunget myndighederne til at sænke antallet af skibe, der kan sejle gennem kanalen mellem Stille- og Atlanterhavet.

Det tørre alternativ vil fragte varer via eksisterende jernbaner, lufthavne og havne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Panamakanalen er en af de vigtigste vandveje i verden. Omkring 14.000 skibe sejler igennem den omtrent 80 kilometer lange vandvej hvert år. Der er brug for 200 millioner liter ferskvand til hvert skib, der passerer igennem.

Panamakanalen fungerer ved et såkaldt slusesystem, hvor de passerende skibe gradvist hæves eller sænkes for at passe til kanalens næste niveau. Den blev i 2016 udvidet med en tredje passage, der er den hidtil bredeste.

Med den udvidelse blev der plads til, at dobbelt så mange skibe kan komme igennem kanalen, og dermed undgår skibene den lange sejlads syd om Sydamerika.

/ritzau/