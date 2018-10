Forløbet siden valget

* 9. september: Valg til Riksdagen i Sverige. Vælgerne giver den rød-grønne blok 144 mandater og den borgerlige blok 143 mandater, mens Sverigedemokraterna får 62 mandater. Et flertal kræver 175 mandater.

* 25. september: Stefan Löfven fra Socialdemokraterna væltes som statsminister, da et flertal i Riksdagen stemmer imod ham.

* 2. oktober: Lederen af Moderaterna og den borgerlige bloks statsministerkandidat, Ulf Kristersson, får til opgave at prøve at danne regering.

* 14. oktober: Kristersson opgiver at samle et flertal bag sig.

* 15. oktober: Formanden for Riksdagen mødes enkeltvis med de øvrige partiledere for at undersøge, hvem der nu skal forsøge at danne regering.

Kilder: Riksdagen, TT.

/ritzau/