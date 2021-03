Disneyland og koncertsteder kan genåbne i Californien i april

1. april kan forlystelsesparker, udendørs stadions og koncertsteder genåbne i begrænset omfang i Californien.

Disneyland og andre forlystelsesparker i Californien har fredag fået lov til at genåbne med reduceret kapacitet 1. april efter knap et års nedlukning som følge af coronapandemien.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den amerikanske delstat.

Kapaciteten i de forskellige forlystelsesparker vil til at starte med være begrænset til mellem 15 og 35 procent.

Mundbind og andre smittereducerende tiltag vil også være påkrævet, ligesom der indledningsvist kun vil blive åbnet for borgere i Californien.

1. april vil blandt andet udendørs stadioner, baseballbaner og koncertsteder også få lov at genåbne med reduceret kapacitet, oplyser myndighederne.

De planlagte genåbninger kræver, at de amter, hvor de forskellige forlystelsesparker eller stadions ligger, bevæger sig ud af det såkaldte lilla-niveau.

Californien har inddelt delstatens forskellige restriktioner efter et farveskema. Her er lilla det højeste niveau.

Disneyland ligger i amtet Orange County, der i månedsvis har været lilla.

På det seneste har antallet af nye smittetilfælde og hospitalsindlæggelser med covid-19 dog været nedadgående i delstaten. Derfor er guvernør Gavin Newsom kommet under pres for at genåbne samfundet.

Ken Potrock, der er direktør for Disneyland Resort, siger om beslutningen, at "tusindvis nu kan vende tilbage til arbejdet til stor hjælp for omkringliggende virksomheder og hele vores lokalsamfund".

- Vi kan næsten ikke vente med at byde vores gæster velkommen tilbage, tilføjer han.

Disney hjemsendte i september 28.000 ansatte på grund af coronarestriktioner. De fleste af dem fra forlystelsesparker i Californien og Florida.

Californien er ikke den eneste delstat, der har åbnet for en lille genåbning af samfundet.

Fredag genåbnede biografer for eksempel i New York efter faldene smittetal, mens Texas' guvernør tirsdag varslede en 100 procent genåbning af delstaten 10. marts.

Flere amerikanske sundhedseksperter har advaret landets delstatsregeringer om at genåbne for hurtigt, da USA fortsat dagligt registrerer titusindvis af nye smittetilfælde.

/ritzau/Reuters