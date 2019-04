Formand Pelosi kritiserer Trump for told på EU-varer

Nancy Pelosi mener, at USA har mistet en unik mulighed for at opnå en økonomisk fordel over Kina.

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, kritiserer præsident Donald Trump for at pålægge told på EU-varer.

Pelosi mener, at USA har mistet en unik mulighed for at opnå en økonomisk fordel over Kina ved ikke at samarbejde med EU.

- Jeg troede, at en af de største muligheder var, at EU og USA slog sig sammen. Det største marked i verden - de to lagt sammen - og bruge den magt i forhandlinger med Kina, siger hun i en tale ved London School of Economics ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg var ikke glad, da præsidenten pålagde told på EU-varer, fordi man begynder at svække styrken over for Kina, siger hun.

Præsident Donald Trump meddelte 9. april, at hans plan var at pålægge told på EU-varer til en værdi af 11 milliarder dollar (73 milliarder kroner) på alt lige fra fly til ost.

/ritzau/