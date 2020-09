Formand rykker EU-parlamentsmøde fra coronaramt fransk by

Næste uges samling afholdes i Bruxelles i stedet for Strasbourg på grund af coronasituation i den franske by.

Efter seks måneders viruspause skulle Strasbourg fra næste uge igen lægge hus til politisk debat. Men den franske bys EU-comeback er udskudt på grund af en genopblussen af coronapandemien.

Næste uges samling afholdes i stedet i EU-Parlamentets anden hjemby, Bruxelles, som er Belgiens hovedstad.

Det meddeler formanden for EU-Parlamentet, David Sassoli, tirsdag. Der har været massiv modstand mod samlingen i Strasbourg fra alle sider af parlamentet.

Også en række danske medlemmer har givet udtryk for, at den kommende samling i Strasbourg burde aflyses.

EU-parlamentariker Kira Marie Peter-Hansen (SF) er "rigtig glad for", at Sassoli har truffet beslutningen om at flytte mødet.

- Det var uansvarligt overhovedet at tale om at sende så mange mennesker afsted midt i en pandemi. Især når man tager højde for de høje smittetal i Strasbourg, skriver Kira Marie Peter-Hansen i en sms.

Smitten med coronavirus er stigende i Strasbourg. I sidste uge blev byens status ændret, så den nu er såkaldt rød zone med høje smittetal.

Franske sundhedsmyndigheder har dog alligevel sagt, at det var muligt at afholde mødet i byen. Det skulle være sket under særlige forholdsregler.

Parlamentsformand David Sassoli udtaler i en erklæring, at det er en ærgerlig, men nødvendig beslutning.

- Europa-Parlamentet ønsker at vende tilbage til Strasbourg. Og vi er overbeviste om, at det bliver muligt igen, når pandemien aftager, siger han.

Det er nedfældet i EU-traktaten, at der skal holdes samling i Strasbourg 12 gange om året. Men alle samlinger i den franske by har været aflyst, siden pandemien tog fart i marts.

Den seneste aflysning kan blæse yderligere liv i den meget store uvilje mod det konstante rejseri mellem Bruxelles og Strasbourg.

- Det er unødvendigt og ikke ligefrem kompatibelt med klimakampen. Man kan jo håbe, at coronakrisen kan åbne op for en diskussion om vores rejseri også i fremtiden efter pandemien, siger Kira Marie Peter-Hansen.

På den kommende parlamentssamling skal formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, holde den årlige tale "Unionens Tilstand". Talen sætter kursen for det kommende år i EU.

