Formandslandet Sverige orienterer Macron om EU-kurs

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger tirsdag, at Ukraine "har nu brug for vor støtte mere end nogensinde før".

Den franske præsident fremsatte erklæringen under et møde med den svenske statsminister, Ulf Kristersson, som er i Paris i forbindelse med det svenske EU-formandskab.

Macrons erklæring er en gentagelse af løfter til Ukraine, som han senest fremsatte i sin nytårstale.

- Frankrig vil støtte Ukraine, indtil det sejrer. I det år, som begynder, vil vi stå usvigeligt sammen med jer, hed det i nytårstalen fra den franske præsident.

Den svenske statsminister konstaterede, at Sverige har overtaget formandskabet på et tidspunkt, hvor EU gennemgår flere parallelle kriser.

- Den russiske invasion af Ukraine er naturligvis den værste. Men vi skal samtidig håndtere energikrisen, klimakrisen og den stigende inflation, siger Ulf Kristersson.

- Vi kommer til at arbejde målrettet sammen for et grønnere, friere og mere sikkert EU, sagde Kristersson og understregede, at dette var de tre nøgleord i det svenske EU-formandskab.

Højst på den svenske regerings prioritetsliste som EU-formandsland ligger fortsat støtte til Ukraine.

Han takkede samtidig Frankrig for støtten ved Sveriges og Finlands ansøgninger om at blive optaget i Nato.

Han prioriterede mandag også at udvikle et fransk-svensk samarbejde om atomkraft, skriver Aftonbladet. Blandt andet vil Sverige købe mindst to atomkraftreaktorer fra Frankrig.

Sveriges nye borgerlige regering har kun været ved magten i omkring to og en halv måned. Ud over Moderaternas Ulf Kristersson, som overtog magten fra Socialdemokraterna efter valget i september, består regeringen af Kristdemokraterna og Liberalerna.

Kristersson er den første svenske regeringsleder, som samarbejder med Sverigedemokraterna (SD). Partiet er støtteparti for regeringen.

SD har opgivet sit krav om at få Sverige ud af EU. Men partiet består af EU-skeptikere, og det har flere pladser i Riksdagen end statsministerens konservative parti.

Der er delte meninger om, hvor stor indflydelse SD vil få på Sveriges EU-kurs.

Formandskabet i EU går på skift hvert halve år mellem de 27 EU-lande.

