Formodede jihadister dræber mere end 130 civile i Mali

Mere end 130 civile er blevet dræbt af formodede jihadister i løbet af den forgangne weekend i det seneste massedrab i Sahel-regionen i Mali.

Lokale embedsmænd oplyser, at bevæbnede mænd har begået systematiske drab i byen Diallassagou og to andre nærliggende byer i Bankass-området.

- De har også brændt hytter, huse og stjålet kvæg - det er virkelig et tag-selv-bord, siger en lokal embedsmand, der er anonym af hensyn til sin sikkerhed.

Han fortæller, at man mandag fortsat er i gang med at finde ud af, hvor mange der har mistet livet i massedrabet.

Nouhoum Togo, der er leder af et parti i Bankass, en af de store byer i området, siger, at dødstallet er højere end de 132, som regeringen har meldt ud.

Regeringen har sagt, at det er jihadister med forbindelse til al-Qaeda, der har udført drabene.

Nouhoum Togo siger, at en militæroperation i området for to uger siden førte til sammenstød med jihadister. Fredag vendte jihadister ifølge ham tilbage på dusinvis af motorcykler for at tage hævn over lokalbefolkningen.

- De ankom og sagde til folk "du er ikke muslim" på fulani (et vest- og centralafrikansk sprog, red.), og så tog de mændene med sig, og omkring 100 personer tog med dem.

- Omkring to kilometer væk skød de folk systematisk, siger han.

Regeringen har placeret skylden for angrebet hos den fulanske religiøse leder Amdou Koufas religiøse gruppe, der hedder Macina Katiba.

Det centrale Mali har været plaget af vold, siden gruppen, der har forbindelse til al-Qaeda så dagens lys i 2015.

En stor del af området er uden for statskontrol, og har dannet rammer for megen vold fra blandt anden militser.

Siden 2012 har Mali været ramt af oprør fra grupper med forbindelse til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Civile bliver ofte straffet af jihadister, der beskylder dem for at samarbejde med fjenden.

Nogle områder af landet - især den centrale del - er nu kontrolleret af jihadister.

Militæret væltede den civile regering i 2020 på grund af dens manglende evne til at stoppe volden. Militæret har sagt, at genoprettelsen af sikkerhed i landet er en prioritet.

Tæt på 600 civile mistede livet i Mali i 2021 i vold, som primært jihadistiske grupper har fået skylden for ifølge et FN-dokument, der blev udgivet i marts.

/ritzau/AFP