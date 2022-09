Formodet bombe dræber og sårer mange ved moské i Kabul

En voldsom eksplosion har lydt tæt ved en moské i Afghanistans hovedstad, Kabul, da folk var ved at for lade stedet efter fredagsbønnen.

Det oplyser en talsmand for politiet.

Der er et antal ofre for den formodede bombe. Men der er endnu ikke overblik over hvor mange.

Et hospital oplyser, at det har modtaget fire døde og ti sårede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eksplosionen er den seneste i en række dødelig angreb de seneste måneder mod moskéer under fredagsbønnen.

Nogle gange har Islamisk Stat taget skylden. Ingen har i denne forbindelse sagt, at de står bag.

- Efter bønnen, da folk ønskede at komme ud af moskéen, skete eksplosionen, oplyser politiets talsmand.

- Alle ofrene er civile, men det nøjagtige antal er endnu ikke klart, siger han.

Eksplosionen skete i området Wazit Akbar Khan. Det blev tidligere kaldt den grønne zone. Her holdt mange udenlandske ambassader og Nato til, indtil Taliban sidste sommer indtog bydelen.

Det skete, efter at USA og de vestlige styrker i august trak sig helt ud landet efter næsten 20 år.

/ritzau/Reuters