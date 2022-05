Formodet gerningsmand gik uhindret ind ved skoleskyderi i Texas

Myndigheder i Texas kommer med nye oplysninger, der modsiger tidligere meldinger om forløb under skoleskyderi.

Den formodede gerningsmand bag skoleskyderiet i Texas tirsdag gik uhindret ind på skolen, hvor han dræbte 19 elever og 2 lærere i et af de værste skoleskyderier i USA i årevis.

Han blev hverken mødt af vagter eller en låst dør.

Det oplyser Victor Escalon, talsperson for Texas' afdeling for offentlig sikkerhed, torsdag. Det skriver BBC.

De nye oplysninger er i strid med tidligere meldinger fra politiet, som møder større og større kritik for sin indsats under episoden.

Samtidig bliver der også rejst spørgsmål om sikkerheden på skolen.

Tidligere meldinger om, at den mistænkte, 18-årige Salvador Ramos, skød en vagt, var forkerte, oplyser Escalon.

Og der var heller ikke - som det ellers tidligere blev oplyst - nogen politibetjent for skoledistriktet på skolen, da Salvador Ramos ankom.

Skoledistriktet i Uvalde, Texas, hvor skyderiet fandt sted, har en politik om, at der skal låses for alle indgange til skoler og klasseværelser som en sikkerhedsforanstaltning.

Men det blev tilsyneladende ikke overholdt, da døren var ulåst ved Ramos' ankomst.

De nye detaljer kommer, efter at videoer af desperate forældre, der uden for skolen beder politi om at storme bygningen, er dukket op.

På et pressemøde torsdag går Escalon detaljeret igennem forløbet.

Ramos kørte galt i sin bil uden for skolen klokken 11.28 lokal tid, hvorefter han åbnede ild mod to personer ved en bedemandsforretning på den anden side af gaden.

Derefter gik han igennem en ulåst bagdør klokken 11.40. To betjente gik ind på skolen fire minutter senere, men måtte gå i dækning, da Ramos skød efter dem.

Ramos gik bagefter ind i et klasseværelse for en 4. klasse med hovedsageligt børn på ni-ti år, som blev hans ofre.

Han barrikaderede sig selv i klasseværelset i en time, før specialstyrker brød igennem døren og dræbte ham med skud.

Den time, der gik, før specialstyrker skød Ramos, er umiddelbart i strid med den tilgang, som mange retshåndhævende myndigheder har, når det gælder skoleskyderier.

De har en normalt en politik om at konfrontere den skydende på skoler med det samme for at hindre yderligere blodsudgydelser.

/ritzau/Reuters