Formodet seriemorder anholdt midt i jagten på nye ofre

USA's politi siger, det har anholdt mand, som menes at stå bag seks drab, mens han var på ny "drabsmission".

Politiet i Stockton i den amerikanske delstat Californien har anholdt en mand, som det mistænker for at stå bag seks mord. Ifølge politiet var manden "ude at jage" på en "drabsmission", da han blev pågrebet.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Sagen har vakt gru og rædsel i USA, mens politiet fortvivlet forsøgte at finde ud af, hvem der stod bag en række drab, primært mod latinamerikanske mænd, i den centralcaliforniske by.

Alle ofrene blev skudt ihjel, og alle drabene foregik enten i de sene aftentimer eller tidlige morgentimer.

Men nu har politiet altså pågrebet en mand på 43 år, som det mener, står bag rækken af drab. Og skulle det ikke være nok i sig selv, så mener politiet, at manden blev pågrebet, mens han var "på jagt efter nye ofre".

- Vi føler os sikre på, at vi har forhindret endnu et drab, siger politikommissær Stanley McFadden på et pressemøde.

- Hans mønstre stemte overens med nogle af de mønstre, vi har set.

- Han bevægede sig nær parker, hvor han stoppede, så sig omkring, og så begyndte at bevæge sig igen. På det tidspunkt tænkte vi, at det sikreste for offentligheden var, at vi tog ham med på stationen.

Den formodede drabsmand var klædt i mørkt tøj og med en maske bundet rundt om halsen, da politiet anholdt ham. Han var desuden bevæbnet med et skydevåben.

Alle på nær ét af drabene menes at være sket i Stockton. Byen har 320.000 indbyggere og ligger syd for Sacramento og øst for San Francisco. Det andet skete i Oakland, som ligger omkring 80 kilometer fra Stockton.

Efter længere tids efterforskning måtte politiet ty til borgernes hjælp for at komme på sporet af gerningsmanden.

- Vi har brug for DIN hjælp!!!! Hvis nogen har information om disse efterforskninger, så ring til os med det samme, skrev Stanley McFadden på Facebook tidligt i oktober.

Dusøren for informationer, som kunne føre til en anholdelse af gerningsmanden, blev også løbende hævet - senest i sidste uge, hvor den endte på 115.000 dollar. Det svarer til godt 880.000 danske kroner.

Det var tips fra lokalsamfundet, som hjalp med at fange gerningsmanden. Det sagde politiet på pressemødet lørdag, dog uden at oplyse, om dusøren var blevet udbetalt.

