Formodet seriemorder er anholdt under jagt på nyt offer i USA

Politiet i Californien mener at have stoppet en 43-årig seriemorder, der var på jagt efter sit syvende offer.

En 43-årig mand, der mistænkes for at have slået seks mennesker ihjel, er blevet anholdt i den amerikanske delstat Californien.

Det oplyser det lokale politi på en pressekonference.

Den mistænke, der hedder Wesley Brownlee, menes at have været på jagt efter et nyt offer, da han blev anholdt natten til lørdag.

- Han var på en mission for at dræbe, siger politichef Stanley McFadden.

- Vi er sikre på, at vi stoppede endnu et drab, tilføjer han.

Den 43-årige mand blev anholdt, da politiet gennem overvågning konkluderede, at han var på vej ud for at dræbe igen.

- Hans bevægelsesmønstre mindede om mønstre, vi tidligere har set, siger politichef McFadden ifølge det amerikanske medie CNN.

- Han bevægede sig ved parker, ved mørke steder, stoppede, kiggede rundt og bevægede sig så igen. På det tidspunkt tænkte vi, at vi - for offentlighedens sikkerhed - måtte anholde ham, lyder det.

Wesley Brownlee menes at have dræbt seks mænd. De fem skal være blevet dræbt omkring byen Stockton mellem 8. juli og 27. september i år.

Derudover skal han have slået en mand ihjel i Oakland i april sidste år.

Ofrene har været mellem 21 og 54 år. Motivet er endnu ukendt.

I sidste uge meddelte myndighederne, at dusøren for at give afgørende informationer om Brownlees færden var hævet til 115.000 dollars.

Og tilsyneladende har borgerne spillet en afgørende rolle.

- Tak til samfundet for alt, I har gjort. Tak for at træde til. Tak for at bruge jeres stemme, og tak for de hundredvis af henvendelser.

- Det her kunne ikke være klaret uden jer, og vi havde ikke stået her i dag, hvis det ikke var for jer, siger borgmesteren i Stockton, Kevin J. Lincoln.

Stockton ligger i det centrale Californien godt 100 kilometer øst for San Francisco. Der bor omkring 350.000 mennesker i byen.

