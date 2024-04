Formodet spritbilist dræber to børn i amerikansk sejlklub

En otteårig pige og hendes femårige bror er døde, efter at en bil lørdag kørte ind i en sejlklub i byen Berlin i den amerikanske delstat Michigan.

Det oplyser den lokale sherif ifølge nyhedsbureauet AP.

15 personer er desuden kommet til skade i hændelsen, der fandt sted omkring klokken 15 lørdag lokal tid.

En 66-årig kvinde sad bag rettet i bilen. Hun er ifølge sheriffen mistænkt for at have kørt spritkørsel.

Sheriffen oplyser, at kvinden er i politiets varetægt og samarbejder med myndighederne.

/ritzau/