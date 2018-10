Formodet synagoge-angrebsmand møder op i retten i kørestol

46-årige Robert Bowers fik mandag læst 29 anklagepunkter op i retssalen. Han risikerer dødsstraf for angreb.

Den formodede gerningsmand bag et skudangreb lørdag mod en synagoge blev mandag formiddag lokal tid stillet for en føderal domstol i USA.

Gerningsmanden, der er identificeret som den 46-årige Robert Bowers, fik læst 29 anklagepunkter op i retssalen.

Bowers mødte op i en kørestol efter at være blevet såret i en skudveksling med politiet under angrebet, hvor 11 personer blev dræbt og seks andre såret.

Bowers havde umiddelbart efter tilbageholdelsen fortalt politifolk, at jøder begår folkedrab, og at han ønskede, at alle jøder skal dø.

I retten anerkendte han anklagepunkterne. Hvis han findes skyldig, risikerer han dødsstraf.

Ved mandagens indledende høring blev det bestemt, at Bowers skal forblive bag tremmer uden mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Næste høring finder sted på torsdag.

/ritzau/Reuters