Formodet ulv skudt efter den angreb fåreavler i Holland

I den hollandske provins Drenthe har betjente skudt en formodet ulv, der var gået til angreb på en fåreavler og dennes får. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Dyret gik til angreb på fårene søndag morgen. Herefter forsøgte fåreavleren at jage dyret væk. Dyret gik herefter til angreb på avleren.

Fåreavleren modtager behandling for sine skader på hospitalet, oplyser de lokale myndigheder.

En undersøgelse skal afklare, om der med sikkerhed er tale om en ulv. Det oplyser en talsmand for det lokale politi.

- Det ser unægteligt sådan ud, siger talsmanden dog på forhånd.

Ifølge avisen De Telegraaf er ulven fredet i Holland, og det har derfor krævet en tilladelse fra de kommunale myndigheder at skyde den.

Avisen skriver videre, at det så vidt vides er første gang, at en ulv har skadet et menneske, siden ulven igen er kommet til Holland.

Ifølge De Telegraaf blev fåreavleren i Holland bidt armen. Der er intet, der indikerer, at det skulle være livsfarligt.

I Danmark har forskere på DCE, National Center for Miljø og Energi, på Aarhus Universitet tidligere undersøgt dødelige ulveangreb på mennesker.

DCE har tidligere samlet den viden, som findes om ulves angreb på mennesker verden over i perioden 1950 til 2000.

- I løbet af den 50-årige periode blev ni mennesker dræbt af ulve i Europa. I fem af de ni tilfælde havde ulven rabies (også kaldet hundegalskab), står der om studiet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

- Der findes ikke længere rabies i Danmark og Tyskland, og derfor er der kun ubetydelig risiko for, at ulvene i Danmark, kan blive smittet.

- Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i 2021 udgivet et lignende studie af ulveangreb i perioden 2002-2020. Forskerne har identificeret 489 angreb i perioden på globalt plan, og heraf døde 26 personer som følge af angrebet.

Ifølge Miljøstyrelsen fandt de norske forskere, at i 380 af de 489 angreb, havde ulven rabies. Det var tilfældet i 14 af de 26 dødelige angreb.

- I nyere tid har der kun været ét tilfælde af angreb på mennesker med dødelig udgang i Europa. Det fandt sted i 1974 i Spanien, skriver Miljøstyrelsen.

Det fremgår ikke af Miljøstyrelsens hjemmeside, om der er indsamlet data om ulveangreb mod mennesker, der ikke ender dødeligt.

/ritzau/