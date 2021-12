Fornyet tysk SPD vælger nye ledere

Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, har fået to nye partiledere lørdag.

Partiets hidtidige generalsekretær, Lars Klingbeil, er sammen med Saskia Esken valgt ved en delvist virtuel partikongres i Berlin.

Kevin Kühnert er valgt som ny generalsekretær efter Klingbeil. Han tilhører SPD's venstrefløj.

Valget af alle tre skal endeligt bekræftes ved en brevafstemning.

De nye ledere er valgt tre dage, efter at Olaf Scholz blev taget i ed som ny forbundskansler efter Angela Merkel.

Midterkandidaten Klingbeil, der er tæt på Scholz, fik opbakning fra 86,3 procent af de medlemmer, der brugte deres stemmeret ved weekendens partikongres.

Saskia Esken, som tilhører venstrefløjen i SPD, er genvalgt efter to år på posten med opbakning fra 76,7 procent.

Hun har hidtil delt formandskabet med Norbert Walter-Borjans. Men han havde på forhånd meddelt sin afgang.

Med Scholz som kanslerkandidat overraskede SPD mange ved at overhale Merkels konservative CDU og blive størst ved valget til Forbundsdagen i september.

Tidligere på ugen kunne Scholz præsentere sin nye regering, der ud over SPD også består af De Grønne og det liberale FDP.

Halvdelen af SPD's nye medlemmer i Forbundsdagen er nyvalgte, og hver fjerde er under 35 år. Det ser de to nye ledere som et tegn på fornyelse i partiet.

- En sejr ved forbundsdagsvalget er ikke nok for mig. Vi må fortsætte ad denne vej, siger den 43-årige Klingbeil i en tale ved partikongressen.

- Jeg vil føre SPD mod ny styrke og ny stolthed, tilføjer 60-årige Saskia Esken.

Klingbeil har været SPD's generalsekretær de seneste fire år. Han ses som en af hovedarkitekterne bag partiets fremgang ved det seneste valg.

Næste år skal SPD forsøge at gentage succesen ved valg i fire af Tysklands delstater.

/ritzau/AFP