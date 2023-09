Den egyptiske forretningsmand Mohamed Al-Fayed er død i en alder af 94 år.

Det skriver Sky News.

Mohamed Al-Fayed ejede det berømte luksushotel Ritz i Paris.

Han var tidligere ejer af det britiske stormagasin Harrods og fodboldklubben Fulham F.C.

Desuden var han far til filmproduceren Dodi Al-Fayed, der var kendt for at være i et forhold med prinsesse Diana.

Dodi Al-Fayed mistede livet sammen med prinsesse Diana i en bilulykke i 1997.

/ritzau/