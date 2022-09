Forsker: Afstemning i Ukraine er fyldt med problemer

I fire østukrainske regioner har borgere de seneste fem dage været til afstemning om, hvorvidt de skal tilslutte sig Rusland.

En foreløbig optælling har vist, at mindst 96 procent af vælgerne har stemt for at blive en del af Rusland.

Ifølge Flemming Spidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), er valget dog præget af store problemer.

- Først og fremmest så foregår de (valghandlingerne, red.) jo i et besat område. Det er russerne, der har besat dele af fire regioner i Ukraine, og der har de altså nu gennemført de her afstemninger, siger han.

Han påpeger også, at valghandlingerne er foregået med ultrakort tilløb - ganske få dage.

Derfor har der ikke været mulighed for at føre kampagner og i det hele taget diskutere tingene.

- Vi ser også samtidig, at det (valget, red.) foregår med påvirkning på valgstederne og ude på gaden.

- Det foregår med intimidering, hvor folk bliver opsøgt på deres bopæl, hvor valgtilforordnede banker på og står i selskab med bevæbnede folk i uniformer, siger han.

Ud over besøg på privatadressen har det også været muligt at afgive sin stemme på centrale valgsteder.

Flemming Splidsboel Hansen forklarer, at nogle af valgstederne blev holdt hemmelige indtil sidste øjeblik, for - som myndighederne siger - at undgå sabotage fra ukrainsk side.

- Nogle af valghandlingerne er også foregået meget decentralt. Det kan nærmest være fra bagagerummet af en bil, som holder parkeret et sted, til et bord, der er slået op ude foran supermarkedet, siger han.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det svært at vide, hvordan resultatet af valget havde set ud, hvis borgerne reelt havde mulighed for at stemme, som de havde lyst til.

Hans bedste bud er, at det i hvert fald for nogle af regionerne ville blive et klart nej til at tilslutte sig Rusland.

