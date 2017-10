Forsker: Artikel 155 sender Catalonien ud i selvstændighed

Spaniens regering har ret til at opløse catalonsk selvstyre, men det vil skabe mere uro, vurderer Mark Hau.

Det er ikke overraskende, at Spaniens regering har varslet, at den lørdag vil udløse den såkaldte artikel 155, der gør det muligt at suspendere Cataloniens selvstyre.

Det vurderer Mark Hau, der er ph.d.-stipendiat på Europastudier ved Aarhus Universitet. For det er juridisk muligt at gøre det, selv om det sandsynligvis vil skabe konflikt og uro.

- Politisk og demokratisk er det et problem at ophæve et selvstyre i en region, fordi man er uenig med, hvad det er, der bliver sagt og diskuteret.

Som reaktion på den spanske regerings udmelding vil den catalonske regering nok endeligt erklære selvstændighed, vurderer Mark Hau.

- Det, som den catalanske regering nok kommer til at gøre, er, at erklære selvstændighed. Det bliver en symbolsk handling, som ikke bliver anerkendt af nogle andre lande, siger forskeren.

Og det kan skabe større uroligheder i Spanien, fordi en befolkningsgruppe på demokratisk vis selv har valgt et styre, mener Mark Hau.

- Man kommer til at stå med et problem, fordi der er en befolkning i et land i Spanien med en demokratisk valgt flertalsregering, som man så vælger at ophæve og tage kontrol over.

- Vi kan komme til at se, at det catalanske embedsværk muligvis nedlægger arbejdet og holder strejke, fordi de ikke vil modtage ordre direkte fra Madrid, siger han.

