Forsker: Begravelsen af Gorbatjov kan sende folk på gaden

Det er forbudt at demonstrere i Rusland og at kritisere krigen, men begravelse kan sende folk på gaden.

Vestlige verdensledere var hurtige til at hylde Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbatjov, der døde tidligere på ugen i en alder af 91 år.

Men de deltager ikke i hans begravelse lørdag, som heller ikke bliver en statsmandsbegravelse. Det skyldes givetvis krigen mod Ukraine, og at præsident Vladimir Putin helst ser, at begravelsen ikke får for meget opmærksomhed.

Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det er en underlig situation. Der er ingen tvivl om, at Putin helst undgår at skabe for megen opmærksomhed.

- Han vil nødig, det bliver en platform for at hylde Gorbatjov, men også en måde at kritisere Putin, krigen i Ukraine og alt det, der foregår i Rusland lige nu, siger han.

Vladimir Putin dukker ikke op til begravelsen, da han ikke har tid den dag ifølge en erklæring fra Kreml.

Vestlige politikere har hyldet Gorbatjov for hans arbejde for at skabe åbenhed og for at bidrage til at genforene Tyskland. Reaktionerne i Rusland er mere blandede, da mange giver ham skylden for Sovjetunionens fald.

Vestlige ledere deltog i begravelserne af Leonid Brezhnev og Yurij Andropov i 1980'erne. Begravelserne blev brugt til diskrete samtaler mellem øst og vest under Den Kolde Krig.

Da Boris Jeltsin døde i 2007, erklærede Putin en national sørgedag og deltog sammen med verdensledere i begravelsen.

Putin var ikke tilhænger af Gorbatjov, som han beskyldte for Sovjetunionens fald, hvilket han ser som "den største geopolitiske katastrofe". Hans krig i Ukraine skal rette op på det ifølge iagttagere.

Ifølge Splidsboel sker dødsfaldet på et skidt tidspunkt for Putin. Russerne bliver mindet om en anden tid under Gorbatjov, hvor åbenhed og en lysere fremtid var på dagsorden. Nu går det den anden vej, frygter kritikere.

Som gengæld for vestlige sanktioner har Rusland bandlyst flere hundrede vestlige ledere for indrejse i Rusland.

I Rusland er det forbudt at demonstrere og kritisere krigen mod Ukraine, som Putin indledte for et halvt år siden. Derfor bliver det interessant at se, om begravelsen vil blive brugt til at andet end at hylde Gorbatjov, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Det vil være meget spændende at se, om der er russiske borgere, der møder op på gaden for at vise deres respekt for Gorbatjov, men også for at demonstrere mod Putin.

- Det her kan være en måde, hvor folk lovligt og legitimt kan komme på gaden og vise deres modstand mod det, der sker, siger Splidsboel.

Som repræsentant for Danmark deltager souschefen fra den danske ambassade i Moskva i begravelsen af Gorbatjov.

Begravelsen finder sted i den berømte søjlehal i Fagforeningernes Hus centralt i den russiske hovedstad ifølge Interfax.

Det var blandt andet her, at liget af Josef Stalin lå på lit de parade, efter at han døde i 1953.

Begravelsen finder sted lørdag formiddag dansk tid.

