Forsker: Biden vil håndtere Rusland håndfast og resolut

USA's nye præsident, Joe Biden, vil tage afstand fra sin forgænger og håndtere Rusland resolut, siger forsker.

Forholdet mellem USA og Rusland kan sagtens udvikle sig til det værre. Sådan siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Flemming Splidsboel.

Den nye mand i det amerikanske præsidentembede, Joe Biden, virker til at have haft et ønske om en håndfast og resolut håndtering over for Ruslands præsident, Vladimir Putin, mener Flemming Splidsboel.

- Rusland har et omdrejningspunkt for en del polemik internt i USA under Trumps (tidligere amerikansk præsident, red.) præsidentskab.

- Der var en oplagt mulighed for Biden for at vise, at han er anderledes, og at han ikke er Trump. Det har han blandt andet kunnet gøre ved at have en noget hårdere linje over for Rusland og Putin.

Konflikten mellem de to stormagter eskalerede yderligere torsdag, da USA besluttede sig for at udvise ti russiske diplomater.

Rusland svarede igen fredag ved ligeledes at udvise ti amerikanske diplomater.

Den russiske regering har desuden kraftigt opfordret den amerikanske ambassadør i Rusland, John Sullivan, om at rejse hjem til den den amerikanske hovedstad, Washington D.C. og "konsultere" sin regeringen.

Flemming Splidsboel påpeger, at det er svært at se, hvordan konflikten udvikler sig, men at det lige så vel kan være, at konflikten bliver nedtrappet efter de mange udviste diplomater.

- Der er en mulighed for, at begge parter tænker "lad os holde igen. Vi har begge markeret, at vi er utilfredse. Vi kan godt gå videre, hvis det skal være, men der er ikke nogen af os, der egentlig ønsker det", siger han.

Joe Biden har senest foreslået et topmøde mellem ham og Vladimir Putin i et tredje land til sommer. Det russiske udenrigsministerium meldte fredag, at det er positivt indstillet over for et møde mellem de to lande.

/ritzau/