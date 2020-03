Forsker: Coronavirus kan blive hængende i Europa i to år

Europa kan glemme idéen om, at coronapandemien slutter i den nære fremtid, siger kinesisk forsker på konference til kinesiske studerende i Tyskland

Mens den amerikanske præsident Donald Trump angiveligt overvejer at åbne det amerikanske samfund igen, så han kan få lov at se ”fyldte kirker til påske”, lyder advarslen til Europa fra en kinesisk forsker anderledes pessimistisk: Europa kan forberede sig på at kæmpe med coronavirussen længe endnu.

På en videokonference i løbet af ugen fortalte Zhang Wenhong, der leder Shanghai i Kinas hold af kliniske coronavirus-eksperter, en gruppe af blandt andet kinesiske studerende i den tyske by Düsseldorf, at Europa må slås med coronavirussen i op til to år. Det skriver avisen South China Morning Post.

”Det ville være at betragte som helt normalt, hvis virussen kommer og går og varer i et til to år. Jeg kan allerede sige, at I skal glemme idéen om at pandemien slutter i Europa i den nære fremtid,” sagde han. Videokonferencen var arrangeret af det kinesiske konsulat i Düsseldorf.

Zhang Wenhong har tidligere forudsagt, at epidemien i Kina vil toppe mellem april og juni og trække sig tilbage i løbet af sommeren, men så blomstre sporadisk op igen i løbet af efteråret og vinteren. Den vil så nå en ny top til næste forår, dog sandsynligvis i en mindre skala, end vi ser nu.

”Hvis udbruddet skal løses i løbet af kort tid, skal midlerne være ekstremt radikale. Hvis hele verden kunne stå stille i fire uger, ville pandemien stoppe. Men jeg kan ikke forestille mig det ske, heller ikke i Tyskland eller Europa,” sagde han ifølge South China Morning Post.

Så længe indsatserne ikke sker simultant over hele verden, vil mange lande ifølge Zhang Wenhong fortsætte med at være sårbare.

Det glædede ham dog at se regeringer på tværs af kloden i stigende grad tage proaktive tiltag i kampen mod virussen.

”Så længe alle landes strategier bliver mere og mere energiske, er det blot et spørgsmål om tid, før der er kontrol med pandemien,” sagde han.