Forsker: Diplomat-udvisning ændrer ikke forhold til Rusland

Storbritanniens udvisning af 23 russiske diplomater ændrer næppe de to landes forhold, mener professor.

Storbritanniens beslutning om at udvise 23 russiske diplomater vil formentlig ikke få den store betydning for forholdet mellem Vesten og Rusland lige nu.

Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Hun har konstateret, at der er sket noget, hun har reageret på det, og det behøver sådan set ikke gå videre end det, siger han.

Han mener ikke, at det vil ændre forholdet til Rusland.

- Det her vil formentlig ikke forandre det grundlæggende forhold mellem Rusland og Storbritannien.

- Det, der nok sker på mellemlangt sigt, er, at kongefamilien ikke kommer til VM i fodbold i Rusland senere på året, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen.

Udvisningen kommer, efter at en russisk eksspion og hans datter, der bor i Storbritannien, 4. marts blev angrebet med nervegift i byen Salisbury i det sydvestlige England.

Theresa May sagde mandag i en tale til det britiske parlament, at det er "meget sandsynligt", at Rusland står bag angrebet.

/ritzau/