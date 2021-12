Forsker: Dom over kendt gruppe viser Ruslands kompromisløshed

Den politiske frihed er under stort pres i Rusland. Det er tirsdagens ordre om en lukning af gruppen Memorial et klart tegn på.

Sådan lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

Ruslands højesteret har tirsdag slået fast, at landets mest kendte menneskerettighedsgruppe skal opløses.

Memorial blev kendt for afdækninger af udrensninger og forfølgelser, der fandt sted under Stalin-regimet. Gruppen blev stiftet i slutningen af Sovjetunionens levetid

- Vi ser nu, at de russiske myndigheder går efter selv veletablerede organisationer, som er kendte i Vesten. Det gør man, selv om der kan være konsekvenser internationalt i form af kritik, siger Flemming Splidsboel Hansen.

- Det vidner om, at styret er blevet mere kompromisløst. Også i forhold til den hjemlige opposition, fortsætter han.

Igennem hele året har en række oppositionskræfter og rettighedsgrupper været under et massivt pres fra de russiske myndigheder.

Det mest kendte eksempel er den fængslede, russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj. Han fik sin bevægelse forbudt tidligt på året.

Flemming Splidsboel Hansen forklarer, at udviklingen i forhold til rettigheder i Rusland har været tydelig i hvert fald i omkring et årti.

- Vi har kunnet se i en ti års tid, at undertrykkelsen og kontrollen er blevet hårdere. Og det er som om, at vi også inden for de seneste måneder og år har set, at der er kommet ekstra fart på, siger han.

Anklagerne mod Memorial lød blandt, at gruppen var en såkaldt "udenlandsk agent".

Det er Kremls benævnelse for medier og organisationer, som får økonomisk støtte fra udlandet.

Derudover blev gruppen beskyldt for at "retfærdiggøre terrorisme". Også præsident Vladimir Putin selv er kommet med anklager mod Memorial.

Flemming Splidsboel Hansens vurdering af anklagerne er klar.

- Det er jo politisk motiverede anklager. Der har været et ønske om at få skubbet Memorial ud, siger han.

/ritzau/