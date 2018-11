Forsker forudser to år langt slagsmål i Kongressen i USA

Midtvejsvalget har ifølge forsker ikke bragt større klarhed over, hvem der vinder præsidentvalg om to år.

Det kan godt være, at Demokraterne vandt flertallet i Repræsentanternes Hus. Men til gengæld udbyggede Republikanerne føringen i Senatet.

Så der er ikke rykket afgørende ved styrkeforholdet mellem de to lejre ved det amerikanske midtvejsvalg, vurderer Rasmus Sinding Søndergaard.

Han er postdoc ved Georgetown University, hvor han forsker i amerikansk politik.

- Demokraterne er nok lidt mere skuffet over, at det ikke gik bedre, mens Republikanerne havde frygtet, det var gået endnu værre, siger han.

- Men det er ikke sådan, at det her valg har gjort, at man i den ene eller den anden lejr er betydelig mere optimistisk i forhold til præsidentvalget i 2020, siger Rasmus Sinding Søndergaard.

Han forudser, at tiden frem til præsidentvalget kan blive et uskønt forløb præget af magtkampe.

Demokraterne kan udnytte deres flertal i Repræsentanternes Hus til at stikke en kæp i hjulet for præsidentens lovgivning.

Partiet kan også udnytte flertallet til at kræve præsidentens skattepapirer frem i lyset og muligvis indlede en rigsretssag mod præsidenten.

- Tiden frem til 2020 bliver formentlig et rigtig slagsmål mellem Demokraterne på den ene side og Trump og Republikanerne på den anden side, siger han.

Rasmus Sinding Søndergaard forestiller sig, at Demokraterne vil gøre, hvad de kan, for at gøre livet hedt for Trump.

- De får mulighed for at grille Trump. De har flertal i huset og styrer de forskellige udvalg og komitéer.

- De kan grave meget dybere omkring Trump og de forskellige skandaler. I yderste konsekvens kan de rejse en rigsretssag mod Trump og spille med musklerne. Det kan blive grimt, lyder vurderingen.

Rigsretssagen vil dog næppe føre til afsættelse af Trump, da Republikanerne har flertallet i Senatet.

Demokraterne skal dog også overveje, om det er værd at føre en konfrontatorisk kurs. Det kan nemlig give bagslag.

- Spørgsmålet er dog, om det vil være noget, vælgerne er glade for at se. Det kan betyde, at valget i 2020 bliver endnu mere polariseret, siger Rasmus Sinding Søndergaard.

/ritzau/