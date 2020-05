Forsker: Hongkongs skæbne er i Trumps hænder efter ny lov

Med ny kinesisk sikkerhedslov skubbes der til en allerede hældende vogn i Hongkong, vurderer forsker.

Hongkongs status som globalt handelscentrum hænger i en tynd tråd - ikke mindst efter at Kinas Nationale Folkekongres onsdag har godkendt en omstridt sikkerhedslov for territoriet.

Det mener Clemens Stubbe Østergaard, der er seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet.

Med den nye sikkerhedslov risikerer Hongkong nemlig at miste sin unikke position - blandt andet over for USA, der er kritisk over for kinesisk indflydelse.

- Det ser skidt ud for Hongkongs eksistens som bro mellem det øvrige finansielle og økonomiske system og Kina, siger Clemens Stubbe Østergaard.

- Det har været ideelt for mange udenlandske virksomheder og banker at ligge i Hongkong. Hvis man ophæver den særstatus, vil mange af dem lige så godt kunne ligge i det velfungerende, fredelige og stabile Singapore eller Shanghai, tilføjer han.

Hongkong har det seneste år været plaget af voldsomme demonstrationer og uroligheder.

Det er ifølge Clemens Stubbe Østergaard allerede gået hårdt ud over Hongkongs tiltrækningskraft for udenlandske banker og virksomheder.

Med udsigten til en ny sikkerhedslov skubbes der ifølge forskeren til en allerede hældende vogn i Hongkong.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har allerede meddelt den amerikanske kongres, at Hongkong ikke længere er berettiget til den særbehandling, som territoriet har fået af USA siden 1997.

Hongkong nyder i dag blandt andet særbehandling i forbindelse med toldsatser, valutatransaktioner, visumregler og sanktionstiltag.

Det bliver dog USA's præsident, Donald Trump, der i sidste ende kan trække tæppet væk under Hongkong.

- Det er ganske vist Mike Pompeo, der har fremlagt værktøjerne, men i sidste ende bliver det jo Donald Trump, der afgør, hvordan værktøjerne skal bruges. Det bliver nok nervepirrende for Hongkongs befolkning at være vidne til, siger Clemens Stubbe Østergaard.

Spørgsmål: Vil det sige, at Hongkongs status som globalt finanscentrum ligger i Donald Trumps hænder?

- Ja, det tror jeg, man må sige.

De konkrete detaljer i den nye sikkerhedslov kendes endnu ikke. Det står dog klart, at loven blandt andet skal være middel mod separatistgrupper i Hongkong.

Den kan blandt andet også føre til, at kinesiske efterretningstjenester kan oprette kontorer i Hongkong.

