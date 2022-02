Forsker: Kina frygter at forværre tyndslidt forhold til Vesten

Det er en meget vanskelig balanceakt for Kina, der forsøger at navigere i den højspændte situation mellem Rusland og Ukraine, som udspiller sig i disse dage.

Det vurderer Andreas Bøje Forsby, som forsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

- For det første vil kineserne som altid gerne værne om suverænitetsprincippet - altså at alle staters suverænitet og territorielle integritet er ukrænkelig, hvilket som udgangspunkt selvfølgelig også gælder Ukraine.

- For det andet har Kina de senere år indgået et stadig tættere strategisk partnerskab med Rusland for at stå stærkere over for Vesten, og derfor er man meget forsigtige med at udtrykke sig på en måde, der vil støde russerne.

- Hertil kommer, at Kina er bange for at gå alt for langt i deres støtte til Rusland og dermed risikere at blive ramt af Vestens fordømmelse og forværre det i forvejen tyndslidte forhold til Europa og USA, siger han.

Det gælder også de sanktioner, som Vesten påfører Rusland og russiske selskaber, som kan ramme kineserne indirekte.

Mere generelt frygter kineserne også, at situationen kommer så meget ud af kontrol, at verdensøkonomien og hermed også Kina vil mærke følgevirkningerne. Det mener Andreas Bøje Forsby.

Kina er i øjeblikket et af de få lande, der ikke har været ude at fordømme Ruslands invasion af Ukraine offentligt.

Kinas udenrigsministerium har meddelt fredag, at Putin i en samtale med den kinesiske leder, Xi Jinping, tilsyneladende har sagt, at Rusland er villig til at føre forhandlinger med Ukraine på topniveau.

- Det indikerer, at Kina gerne vil fremstå som en mægler i konflikten, siger Andreas Bøje Forsby, men tilføjer, at kineserne omvendt har været ude flere gange og kritisere amerikanerne for at have fremprovokeret konflikten.

