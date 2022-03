Forsker: Missilangreb nær Polen er del af eskalering af krigen

Det russiske angreb på en militærbase i Ukraine tæt på den polske grænse søndag morgen, er en del af russernes optrapning af krigen.

Det mener Mikkel Vedby Rasmussen, der er forsker og dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

- De tror ikke længere på, at de kan kontrollere landet ved at tale hårdt og lave en hurtig operation, de er nu i gang med en egentlig erobring. Derfor vil de gerne ramme ukrainske baser - også i det vestlige Ukraine, siger han.

Søndag morgen blev en militærbase i byen Javoriv ramt af et russisk angreb. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den lokale guvernør oplyst, at mindst 35 personer mistede livet i angrebet, og at 134 er sårede.

Mikkel Vedby Rasmussen vurderer, at det vigtigste for russerne har været, at gøre ukrainernes kamp mod den russiske hær vanskeligere.

- De vil gerne sikre, at ukrainerne ikke kan angribe russerne, imens russerne angriber og prøver at blokere ukrainske forsyningsveje, siger han.

Han mener, at risikoen for, at krigen eskalerer yderligere, bliver større, jo tættere, krigen rykker på Natos grænser.

- Jeg tror ikke, at angrebet i sig selv, kan afføde en reaktion fra NATO-landene, men NATO-landene vil selvfølgelig være bekymrede for, at Rusland med alt sit militær rykker tættere på Natos grænser, siger han.

Han mener også, at risikoen for en konflikt imellem NATO-landene og Rusland bliver større, jo mere opbakning Nato giver til Ukraine, og jo tættere konflikten rykker på grænsen til Polen.

- Risikoen for, at det her eskalerer, har hele tiden været der, men den bliver større, jo tættere det rykker på Natos grænser, siger han.

Angrebet søndag morgen var på Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC), som er en militærbase i Javoriv, som ligger i det vestlige Ukraine.

Basen ligger cirka 25 kilometer fra grænsen til Polen.

/ritzau/