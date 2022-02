Forsker: Møder giver grund til optimisme i Ukraine-konflikt

De møder, der har været mellem vestlige ledere og Ruslands præsident, Vladimir Putin, kan have bragt en diplomatisk løsning på den anspændte situation i Ukraine tættere på.

Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det er svært at bevare optimismen, når man ser den militære udvikling, der har været. Men jeg synes, at der kommer små signaler fra de her pressemøder - også fra russisk side.

Han mener, at man skal lede efter de sproglige detaljer i blandt andet Vladimir Putins udsagn, der lægger op til videre dialog.

Kigger man på det, mener han, at der er har vist sig åbninger i forhold til at forhandle videre.

- Jeg synes, at man inden for de seneste par uger har set, at der er flere døre, der er blevet åbnet, end der er blevet lukket, siger Flemming Splidsboel.

Rusland har ifølge amerikanske regeringskilder mere end 130.000 soldater på grænsen til Ukraine, og den amerikanske regering frygter, at Rusland kan angribe Ukraine i løbet af de kommende dage.

