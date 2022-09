Forsker om italiensk valg: Det bliver en stor kontrast

Italien står over for en markant anderledes virkelighed, hvis Giorgia Meloni og hendes parti, Italiens Brødre, overtager regeringskontoret.

Det fortæller Alberte Bové Rud, der forsker i den italienske højrefløj ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det fører til en ret stor kontrast og et ret stort skifte i forhold til den regering, som har ledet landet det seneste halvandet år, siger hun.

Hun påpeger, at højrekoalitionen, som ifølge en valgstedsmåling fra Rai TV løber med valgsejren, har lovet at fortsætte den stabile kurs, som Italien har været på under den seneste regering.

Men Italiens Brødre, Lega og Forza Italia, som ventes at danne regering sammen, vil bringe nogle andre værdier på banen end den samlingsregering med Mario Draghi i spidsen, som ledede landet indtil i sommer.

- Det drejer sig særligt om familiepolitik, indvandringspolitik, men også økonomisk politik og sikkerhedspolitik, hvor man nu vil se en højredrejning, fortæller Alberte Bové Rud.

Ved det seneste valg i 2018 fik Giorgia Melonis parti blot fire procent af stemmerne. Denne gang ser partiet ifølge Rai-målingen ud til at få 22,5-26,5 procent. Altså omkring hver fjerde stemme.

Ifølge Alberte Bové Rud ser det ud til, at partiet især har trukket vælgere fra de øvrige partier på højrefløjen.

- Vælgerne søger længere mod højre, end de tidligere har gjort, siger hun.

Det kan meget vel komme til at tage adskillige uger eller måneder at danne en regering. Og det ser allerede nu ud til, at der kan opstå problemer internt mellem de højreorienterede partier.

Således er det ikke givet, at Lega og Forza Italia umiddelbart vil acceptere Giorgia Meloni som premierminister.

De to partier er ledet af henholdsvis tidligere indenrigsminister Matteo Salvini og den tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

I forhold til EU har Italiens Brødre de seneste måneder givet udtryk for, at partiet ønsker, at Italien skal være en stabil partner for EU.

- Spørgsmålet er så, hvordan man skal tolke det, siger Alberte Bové Rud.

Hvis Meloni bliver premierminister, er det første gang, at en kvinde leder en regering i Italien.

/ritzau/