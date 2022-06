Forsker om Ukraines EU-status: Man har indført en anden karakterskala

Det er en milepæl for Ukraine, at Frankrig, Tyskland, Italien og Rumænien støtter, at landet "øjeblikkeligt" bliver EU-kandidatland.

Sådan lyder vurderingen fra Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.

- For vi skal ikke mere end ganske få uger tilbage, hvor landene ikke kunne blive enige om kandidatstatus til Ukraine.

- En af årsagerne til det var, at ikke mindst Frankrig - men også Tyskland - var meget skeptiske over for det. Så det er et markant skifte, siger Lykke Friis.

Hun mener, at det er gået op for landene, at geopolitik trumfer bureaukratiske regler.

- Med et billede kan man sige, at man har indført en anden karakterskala (for at blive kandidatland, red.). Det kommer du ikke uden om.

- Man siger, at vi har her et land, der er i krig, og det har stor betydning for Europa, at man sender det signal til Ukraine, at vi opfatter dem som en del af den europæiske familie.

- Her er det signalet, der er det afgørende, siger Lykke Friis.

Om Ukraine får kandidatstatus afgøres på næste uges topmøde i Bruxelles.

På topmødet i Versailles i marts blev EU-landene enige om, at EU-Kommissionen skulle vurdere sagen og komme med en indstilling. Den skulle EU-landenes ledere derefter diskutere.

Efter planen vil EU-Kommissionen fredag fremlægge sin indstilling. Det har tidligere været fremme, at EU-Kommissionen også vil bruge ordet kandidat om Ukraine. Dog måske med betingelser om, at landet styrker demokrati, retsstat og begrænser korruptionen.

En række EU-lande, heriblandt Danmark, har dog været skeptisk over for allerede nu at tildele Ukraine status som kandidatland. Det skyldes, at Ukraine er meget langt fra at opfylde de såkaldte Københavner-kriterier.

Men meldingen fra de fire landw torsdag bør gøre Danmarks stilling klar, mener Lykke Friis.

- Det er klart nok, at når Frankrig og Tyskland melder ud, som de gør her, kan jeg ikke forestille mig, at Danmark kommer til at række hånden op og sige, at det er en dårlig idé, siger hun.

Lykke Friis slår dog fast, at der "ingen genvej er til medlemskab".

- For intet har ændret sig ved at realistisk set, så kan der gå op til flere årtier, før et land som Ukraine kan blive optaget i EU.

Men hun tror, at EU-medlemslandene vil forsøge at kombinere en status som kandidatland til Ukraine med en proces, "hvor man vil prøve på at se, om de på nogle områder kan blive sluset gradvist ind i Den Europæiske Union".

/ritzau/