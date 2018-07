Forsker: Putin har studeret Trumps person op til topmøde

Ruslands præsident vil forsøge at smigre Trump ved topmøde mellem de to statsledere, forventer seniorforsker.

Det er to vidt forskellige mennesker, der sidder over for hinanden, når Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Donald Trump, mandag mødes i Finlands hovedstad, Helsinki, for at diskutere verdenssituationen.

Den ene er yderst kontrolleret og velforberedt. Den anden er impulsiv og ligefrem. Og den førstnævnte - Putin - vil forsøge at finde Trumps svagheder.

Det forklarer seniorforsker og Rusland-kender Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- I denne type situationer er Putin normalt rigtig velforberedt, og han er meget disciplineret. Han siger ikke noget, som han ikke på forhånd har besluttet sig for at sige. Han er ikke impulsiv, og han lader sig ikke rive med af situationen.

- Jeg tror, at de russiske myndigheder har lavet en omfattende profil på Trump, hvor man forsøger at identificere nogle sårbarheder i hans personlighed, som man måske kan forsøge at udnytte, siger Flemming Splidsboel.

Seniorforskeren er sikker på, at Putin har læst en sådan personlighedsprofil og ud fra den vil Ruslands præsident formentlig forsøge at smigre Trump og appellere til ham på forskellig vis.

- Så Trump sænker paraderne lidt og måske taler over sig eller gør noget andet, der kan være til Ruslands fordel, siger Flemming Splidsboel.

Der er ingen dagsorden for topmødet, der finder sted på præsidentpaladset i Helsinki. Men Ruslands præsident har stillet én betingelse: Der skal ikke tales om Krim-halvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014.

Et af de emner, der til gengæld formentlig vil blive taget op, er Syrien.

- Amerikanerne vil måske tale om Irans tilstedeværelse i Syrien og kræve, at russerne får dem ud på en eller anden måde. Det kan også være, at der bliver talt om sanktioner mod Rusland og våbennedrustningsaftaler.

Og så kommer Trump med en frisk sag i mappen, forventer Splidsboel.

- Det amerikanske justitsministerium har identificeret 12 russiske efterretningsofficerer, som menes at have været med til at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016. Det er muligt, at det er en sag, som Trump vil bringe op. Men vi ved det ikke, siger Flemming Splidsboel.

Forholdet mellem Putin og USA's tidligere præsident Barack Obama var dårligt. Ved at mødes med Donald Trump har Putin mulighed for at vise, at forholdet mellem Rusland og USA er tilbage i en form for "normaltilstand".

- Det vil være rigtig positivt i et russisk perspektiv, siger Flemming Splidsboel.

