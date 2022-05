Forsker: Putin holder vejret og afventer folkets reaktion

To tredjedele af Europas forbrug af russisk olie skal udfases inden årets udgang. Det er hovedpunktet i sjette sanktionspakke fra EU.

Olie er en vigtig eksportvare for Rusland, og det kan derfor blive et hårdt slag mod den russiske økonomi.

Man skal dog ikke regne med, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er færdig med at føre krig af den grund.

Det mener Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Sanktionerne får ikke nogen direkte effekt på krigen. Det får ikke Putin til at ændre kurs, siger Flemming Splidsboel.

I stedet for en direkte effekt taler seniorforskeren om en afledt konsekvens, nemlig den interne modstand i Rusland, som vil vokse, når russernes kår bliver mere og mere trange.

Ifølge Splidsboel er det afgørende for præsidenten at have folkets opbakning. Det er Putin også opmærksom på.

- Styret er begyndt at kompensere nu. Pensionen blev for eksempel for nylig hævet. De forsøger at holde utilfredsheden væk, siger Flemming Splidsboel.

- Putin holder nok vejret nu og håber, at folk vil acceptere det.

Modstanden mod Putin og hans krig er vokset, og det vil den blive ved med at gøre, siger Flemming Splidsboel.

- Sanktionspakke seks, syv, otte vil måske ikke få krigen til at stoppe, men på et tidspunkt vil det virke, siger han.

Listen af sanktionsmuligheder er også langt fra udtømt for EU, siger forskeren videre.

- Det er ikke noget problem at finde på nye sanktioner. Man skal se det som en rodekasse, hvor man kan hive alle mulige sanktioner frem, siger Flemming Splidsboel.

Sjette sanktionspakke blev vedtaget af EU-landene mandag aften.

I pakken er et importforbud af russisk olie. Det gælder dog kun for olie transporteret med skib, hvilket svarer til omkring to tredjedele af EU's olieimport fra Rusland.

Resten kommer via rørledninger, som ikke er omfattet af forbuddet.

Forbuddet vil blive indført som en løbende udfasning, således at der ved udgangen af 2022 ikke længere bliver leveret russisk olie på skib til EU-landene.

Rusland leverer på nuværende tidspunkt omkring 27 procent af EU's importerede olie.

Den nye pakke af sanktioner betyder også, at Ruslands største bank, Sberbank, bliver udelukket fra det finansielle system Swift.

Samtidig bliver en række russiske personer sanktioneret, fordi de menes at være ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine.

