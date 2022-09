Forsker risikerer ti års fængsel i Norge for brud på Iran-sanktioner

En tidligere professor ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) i Trondheim er tiltalt for at bryde sanktionerne mod Iran, blandt andet fordi han har inviteret fire iranske borgere som gæsteforelæsere til universitetet.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Mandag starter retssagen mod ham i Oslo. Den nu 49-årige tysk-iraner risikerer op til ti års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig.

Ifølge tiltalen sørgede manden for, at iranerne fik adgang til universitets laboratorier. Her stod der blandt andet et elektronmikroskop, som ifølge tiltalen kan bruges til at udvikle Irans militære evne.

Ifølge nyhedsbureauet AP, der tidligere har omtalt sagen, er det specifikt oplysninger, der kan bruges til udvikling af landets atomprogram, der gør sagen alvorlig.

- Det alvorlige her er, at personerne fra Iran har haft adgang til viden, og det er viden, som kan være brugbar for Irans atomprogram. Vi siger ikke, at det er, men det er den potentielle fare, der er alvorlig, har anklager i sagen Frederik Ranke tidligere udtalt til NRK, ifølge AP.

Mikroskopet står på en liste over materialer, som er forbudt at eksportere til Iran som følge af internationale sanktioner. Det er også forbudt at oplære iranere i brug af disse.

- Vi har rejst tiltale mod ham for at bryde sanktionsreglerne, blandt andet på brud for Iran-forordningen, eksportkontrolforordningen og databrud, fortalte Frederik Ranke til NRK sidste efterår.

Den tiltalte nægter sig skyldig. I dag er den 49-årige bosat i Qatar, lyder det i anklageskriftet.

Det var NTNU, der varslede den norske efterretningstjeneste, PST, om sagen. Det skete i april 2019, efter at universitetet opdagede et databrud.

Der er afsat tre uger til retssagen.

/ritzau/